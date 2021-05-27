【本報訊】聯想集團（992）昨午公佈截至今年3月全年業績。集團全年營業額達到607.42億美元，按年升20%，盈利為11.78億美元，較上年增長升77%，至於以首季計，營業額按年劇增48%，達156.3億美元，盈利則增5.12倍至2.6億美元。全年每股盈利則為9.54美仙，並派末期息24港仙，較去年增加12%，至於全年派息為30.6港仙，按年增10%。

主席兼行政總裁楊元慶在電話會議上指出，疫情改變消費者的想法，令消費者追求一人一電腦，同時，當消費者使用個人設備的時間越長，便更願意升級其個人設備，故疫情過後不再在家工作，未必影響產品銷售。

料晶片短缺持續18個月

至於全球晶片短缺的問題，楊元慶預料短缺情況將持續12至18個月，並認為主要是由於需求太旺盛。首席營運官Gianfranco Lanci則透露，現時庫存不足以滿足市場增長需求。印度疫情方面，流動業務團隊資深副總裁Sergio BUNIAC指，暫時未對旗下當地廠房產生影響。

關於近日多家科企宣佈造車是否會跟風時，楊元慶表示堅決不造車，「我們不會趕熱鬧」，並指集團精力及資源有限，要把有限的資源和精力放在已經明確的本業個人電腦賽道上。聯想昨收報9.78港元，升1%。