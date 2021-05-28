恒地（0012）一直積極併購市區舊樓重建，最新土地審裁處文件顯示，其2019年申請強拍的石硤尾耀東街9至14號項目，最新獲土審處批出強拍令，拍賣地價達5.24億元。

拍賣地段為石硤尾耀東街9至14號，地盤面積7,725方呎，目前為3幢4層高商住物業，樓齡均超過60年，恒地共持有約87.5%的業權。判決指，申請人已經採取一切合理步驟取得全部業權，而項目樓齡及現況都都需要修復重建，因此裁定批出強拍令，拍賣底價為5.24億元，較2019年申請時的估值1.7892億元高出1.92倍。

恒地一直積極收購石硤尾及深水埗一帶舊樓，上述項目料為巴域街、耀東街及南昌街收購項目一部份，當日與9至14號一併申請的，還有耀東街1至2號項目，地盤面積都有2,475方呎，為一幢1952年落成，樓齡達69年的4層高商住物業。

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