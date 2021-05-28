香港疫情緩和，政府放寬企業高層來港強制檢疫措施。據證監會周五（28日）向持牌發團發出的通函顯示，已全面接種疫苗的高層（Senior Executives）可因履行公務而申請豁免長達14日的強制檢疫。各公司每月可獲4個豁免名額，包括2名往返香港的高層，及2名由外地訪港的高層。即日起生效。

另外，上市公司董事可因指定公務向港交所（388）申請有關豁免，包括出席在港舉行的周年股東大會、股東特別大會、上市聆訊、紀律聆訊及覆核聆訊，或是出席外地舉行的股東會議後回港的董事。有關豁免同設有人數上限。

獲豁免人士須符合其他條件，包括留港期間接受由衞生署安排的醫學監測、在公眾地方配戴口罩、每天量度體溫及向衞生署呈報任何不適。如被發現違反有關要求，已獲批准的豁免將被撤銷，並須接受強制檢疫安排。

去年中，港府已豁免指明上市公司董事或行政人員接受強制檢疫安排，惟只容許每間公司每月最多2名人士獲豁免。

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