【本報訊】本港二手樓價節節上升，各個地區不斷有新樓王誕生。長沙灣名牌屋苑「四小龍」最近市況升溫，除了「十優港姐」麥明詩早前成為宇晴軒相連戶業主外，碧海藍天一伙「巨無霸」複式戶，最新更以3,100萬元易手，破盡四小龍屋苑紀錄。

中原許永生表示，碧海藍天2座頂層複式戶，實用面積1,181方呎，原則為三房套間隔，連507方呎平台及385方呎天台，座向東南，可享維港海景，業主最初開價3,300萬元，議價後以3,100萬元成交，呎價26,249元，造價及呎價均創四小龍歷史新高。

新買家為同區換樓客，深知四小龍僅得碧海藍天提供複式單位，且只有8伙，供應罕有，是次遇上心水戶即積極議價，終成功購入作新居。原業主2015年5月以2,461萬元入市，大賺639萬元離場，單位升值26%。

據了解，西九四小龍對上一宗高價成交要追溯至去年10月，昇悅居2座一伙頂層連天台戶以2,718萬元成交，以實用面積1,116方呎計，實用呎價24,355元。

帝庭軒1個月兩破頂

此外，粉嶺帝庭軒2座高層F室三房戶，實用面積607方呎，最新以841.8萬元易手。屋苑舊紀錄原本由1座高層F室本月以819.8萬元創下，兩單位面積相同，即屋苑樓價一個月兩度破頂，是次新紀錄再推高2.7%。

中原王勤學稱，元朗YOHO Midtown 3座高層D室，實用面積507方呎，兩房間隔，向內園，以923萬元沽出，樓價創屋苑分層兩房戶近三年新高。

美聯黃森傑表示，屯馬綫有望提早下月底全線開通，有一直於土瓜灣區租樓人士睇好後市，決定「租轉買」，斥740萬元購入翔龍灣2座中層兩房戶，呎價20,499元。