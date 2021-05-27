上星期的文章講過，我已經開始重新買貨，而目標就是那些股價曾經大跌，然後近日又見有明顯買盤吸納的股票。

在過去兩個月的跌市中，很多與創新、增長、新經濟有關係的股票，基本上都難逃大跌。但這些股票當中，有不少前景其實仍是非常亮麗。之前股價走價欠佳，當然要走避，但到這些股票跌完，開始有回穩再升的勢頭，則會是重新買入的機會。我慣常的做法，就是看看當中有那些股票有大戶買貨的手影，上周提及過的ROKU就是其中之一，到暫時為止，其股價走勢亦算相當對辦。

另外，有朋友跟我說，經常不懂掌握買賣時機，往往於跌市時又避不開要輸錢，然後到那些股票跌至低位，止蝕了，它們就見底回升。

首先，我認為有一點大家要注意，就是坊間的股票投資教育，大多都很鼓吹逆勢投資，這是為甚麼很多投資者會於跌市時吃虧的主因。當然，由於逆勢二字聽起來不怎樣吸引，所以沒有會說自己是逆勢派。但只要你平日看財經節目時，細心聆聽，就會聽得到主流的意見就是叫你要越跌越買、撈底、追落後，升的股票就會叫你沽貨食糊。

只要簡單想想就會明白，做逆勢派，跌市時才來買貨，那你又怎會能夠又避得開跌市呢？試試做回順勢的投資者，升市做股神，到大多股票回跌的初期就沽貨避一避，再到那些股票跌完回升的時候才再入市，你就會發覺整個投資過程會順利很多。

最後，還有甚麼值得留意的股票？網購股算是有潛力的板塊，下周再講。

莫家強