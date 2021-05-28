滙控（005）今日於英國倫敦Queen Elizabeth Hall舉行股東周年大會後，集團主席杜嘉祺發表聲明，提到過去15個月經歷是前所未見，「很明顯，我們仍然身處一個困難和充滿挑戰的時期，印度和其他國家的消息顯示，新冠病毒繼續對我們構成非常實在和嚴峻的威脅。」向全球醫護、維持業務的員工致以最深切的謝意。

他指出，環球經濟前景仍然存在陰霾，而金融市場的主要憂慮就是通脹。隨著世界各地展開疫苗接種計劃，預期將有更多經濟部門陸續重開，加上各國提供龐大的財政支援，預期2021年全球國內生產總值將會增長5.5%。「在美中兩國帶領下，集團營運所在的所有經濟體，今年國內總產值預期都會錄得反彈。我們最近亦調高了對英國經濟增長的預測。」總括而言，市場存在龐大的滯後需求，家庭亦擁有大量儲蓄可供消費，企業和投資者也在尋找機會，配置前期積累的儲備。已有明確證據顯示，世界貿易正強勁反彈。

然而，各經濟體的增長速度可能繼續參差，它們內部和彼此之間仍然存在重大差異。部分經濟體正強勁復甦，其他則仍然受制於再度增加的病毒感染。各地經濟的表現很大程度上取決於能否取得有效疫苗，以及推行接種計劃的步伐，這將決定其經濟正常化的速度。另一個因素是刺激經濟政策的規模和組合。

此外，經濟仍然存在若干結構性問題，利率在一段時間內似乎仍會持續低企，個別行業可能被迫永久轉型以渡過危機，一些國家或會趁機恢復保護主義。滙豐必須密切監察以上所有問題的發展。

杜嘉祺亦罕有地談及政治，指仍然非常關注地緣政治對集團業務和客戶的影響。「對我們這種全球性銀行來說，地緣政治環境一直（而且會繼續）充滿挑戰。我們的態度是謹言慎行、紀律嚴明地應對任何局面，同時堅定不移地履行滙豐於1865年創立時訂立的宗旨——連繫東西方世界。」

他指出，過去156年來，滙控經歷了許多美好和巔撲的時光，期間曾與許多國家合作，幫助它們的企業茁壯成長和經濟繁榮發展，對此深感自豪。他相信，今日世界比以往任何時候更加需要一家像滙豐這樣的全球性銀行，將未來的增長機會與存戶、投資者和企業連繫在一起。

他又提到疫情下的多種變化，包括重新喚起人們對公共衛生的關注；推動數碼技術的應用；改變了工作方式；全球供應鏈多元化；加速了世界走向淨零排放的進程。

滙控行政總裁祈耀年則指出，集團今年開局良好。在花費多月時間諮詢數以萬計的員工及客戶，深入回顧滙豐的歷史，並構思未來的藍圖。集團的新宗旨——「開拓全球機遇」，正體現了這個目標，也訂立了日後的挑戰。

他亦提到加快執行四大策略支柱計劃，包括專注集團優勢，推動業務增長；第二是將業務大規模數碼化；第三是加強集團的增長動力；第四是向淨零碳排放轉型。「總括而言，我們還有很多工作要做。但我們正把良好的增長態勢延續到2021年餘下時間。我有信心滙豐會不負信任。多謝大家繼續支持。」

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