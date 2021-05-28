「五窮月」過去，似乎無大家想像中的窮，恒指穿28,000點大關後即彈上29,000點，多隻新經濟股調整後也見反彈，跟實急CALL，睇實止蝕位，密食當三番，應該有斬獲。

節目有提過嘅藥明生物（2269），由$100升上$121.2；仲有古天后叫$65樓下可收集的李寧（2331），今日就到咗目標價$70；「游水」選擇就有聯想（992），月中穿過$9，敢買就靜靜地贏。

「五窮」緊接「六絕」，你又做好準備未？想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜五窮月不窮 古天后、唐牛講六月不該絕

日期：5月28日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Cal

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

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