美團（3690）今年首季收入按年升1.2倍，至370.16億元（人民幣、下同）；非國際財務報告準則計量（Non-IFRS，經調整）虧損按年升17倍，至38.92億元。根據彭博數據，市場預期美團截至今年3月底的首季收入中位數為356.74億元，經調整虧損中位數為39.72億元。

新業務虧損擴大近5倍

上季餐飲外賣、到店、酒店及旅遊及新業務為205.75億元、65.84億元及98.56億元，分別按年升1.17倍、1.13倍及1.37倍。惟新業務經營虧損明顯，擴大至80.44億元，2020年同期為13.64億元。而餐飲外賣及到店、酒店及旅遊經營溢利分別為11.16億及27.48億，前者去年同期虧損7,088.1萬元，後者按年升3.04倍。

公司指，餐飲外賣以及到店、酒店及旅遊分部於今年首季錄得卓越增長，實現總經營溢利人民幣39億元，較去年同期人民幣6億元有所增長。新業務及其他分部的經營虧損由於公司加大投資力度以提供更廣泛的服務而擴大。

餐飲外賣方面，外賣業務交易金額按年增長99.6%至1,427億元。餐飲外賣日均交易筆數按年增長1.13倍至3,230萬筆。餐飲外賣業務的平均訂單價值按年減少5.5%。餐飲外賣業務變現率於去年同期13.3%，按年增加至今年首季14.4%。此外，收入按年增長1.17倍至206億元，經營利潤率則由去年首季負0.7%升至今年首季5.4%。

到店、酒店及旅遊方面，公司於新年推出「春節不打烊」活動，今年新年期間的交易金額及交易量增速提升到歷史新高，今年首季的兩年交易金額複合年增長率達到約30%。至於其他到店服務，與前年首季比較，公司於今年首季的收入兩年複合年增長率超過30%。如醫美等類別維持強勁增長動力，而在肺炎疫情期間受到嚴重打擊的休閒及娛樂類別，則恢復正常增長。就酒店預訂業務而言，公司於今年首季的國內酒店間夜量超過1億，按年增長率達到1.36倍的卓越水平，而相較前年同期的兩年複合年增長率則為13.3%。

新業務方面，美團增加了對新業務的投資。零售（尤其是社區電商業務）繼續公司最大投資領域。新業務及其他分部的收入於今年首季按年增加1.37倍至99億元，主要受零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行業務的增長所推動。

於今年首季，社區電商業務「美團優選」進一步擴大地域覆蓋範圍，擴展至逾2,600個市縣，基本上完成全國覆蓋的目標。儘管因新年假期季節性因素導致二月零售出現淡季，美團優選於季內持續錄得健康增長。由於社區電商行業仍處於初期階段，公司繼續作出了大量的前期投資，加強產品及服務能力，刺激用戶消費，並擴大公司的團長規模，繼續加強倉配網絡，以觸達更多消費者，尤其是眾多發展程度較低的地區。

就美團閃購而言，美團繼續利用平台優勢滿足消費者不斷上升的對本地貨品及產品即時配送的需求。於今年首季，公司將更多資源分配至如超級市場、鮮花及包裝水果等種類，促進季內業務增長。為響應「本地過年」的政策，公司利用複雜的即時配送網絡，成功轉化了大量餐飲外賣用戶成為美團閃購用戶。

就美團買菜而言，公司繼續視服務質量及消費者體驗為首位。由於本年度中國政府提倡人們「本地過年」，消費者對食雜生鮮的需求於季內上升。因此，季度交易用戶按年增加逾4倍，交易頻次亦有所改善，使得公司實現較高的經營效率及更好的單位經濟效益。

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