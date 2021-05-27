【本報訊】人民幣在岸中間價三連升，昨升69點子至每美元兌6.403水平，市場解讀央行未見出手干預，似乎對滙率近日升勢「容忍度較高」，以應對輸入性通脹，刺激人民幣離岸價接連攀升，昨連續衝穿兌6.38及6.37兩關口，銀行界相信短期內滙率可升至6.35或更強水平。

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，現階段人行沒有意圖特別干預滙價，可能是為對抗通脹，或為中美貿易會談創造良好氣氛所致。影響人民幣走勢的另一關鍵是美元變化，他指市場雖已知悉聯儲局對通脹屬暫時性態度，而且就算未來幾次會議開始傾縮減買債，但由減買、停買到減少到期再投資債務上限，需按部就班進行，相信美元兌人民幣滙率，很快可見6.35水平。

未來或走強至6.33

華僑永亨銀行經濟師李若凡亦表示，這兩天人民幣中間價符合預期，令市場解讀為央行對人民幣近期升勢容忍度較高的訊號。而且，北向資金淨流入持續，以及中美貿易代表通話傳來樂觀消息，亦支持人民幣升勢。短期內，若美元進一步下跌，不排除人民幣對美元繼續向上；相反若美元站穩當前水平，則需要留意人行對人民幣升值容忍度會否下降，需關注未來幾天中間價走向。她估計人民幣或進一步走強至6.33及6.34水平。

亞洲時段在岸價昨收報6.3758，升172點子，離岸價昨日最強見6.3678，晚上9時稍為回軟至6.3787，微升27點子，每百港元兌82.18人民幣。

另外，中國國家統計局周四公佈數據顯示，1至4月份全國規模以上工業企業實現利潤總額，同比增長1.06倍至25,943.5億元人民幣。