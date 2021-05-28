港府一直呼籲市民打肺炎疫苗，然而市民反應不佳。發展商積極呼籲參與，信和置業（083）、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業（127）聯手推出「打疫苗送樓」，得獎者可以抽獎獲得觀塘凱滙一個449方呎的一房住宅單位，價值1,080萬。

信和指，持有有效的香港永久居民身分證香港居民，必須年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種了新冠疫苗的居民也可參加。大抽獎參加者須於2021年9月1日或之前登記，即有機會參與抽獎贏取終極大獎，即觀塘凱滙一個449方呎一房住宅單位，市值1,080萬元。

另外亦有20個10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，相關獎項則包括所有持香港身份證的永久和非永久居民，包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工都有機會獲得。

黃廷方慈善基金董事黃永光指，希望透過推出大抽獎活動，合力提高香港的疫苗接種率。社區疫苗接種是對抗大流行病的重要一環，藉此保護自己、親人、朋友和同事。

不過，有市場人士質疑若果本身有樓人士，抽中後是否需要繳交15%辣稅，或是要換樓避稅。而若果是基層戶獲得，未能繳交差餉、地租、管理費，3年內沽出是否需要繳賣家印花稅？新聞稿並未有提及，僅指玩法稍後公佈。

地建會主席梁志堅：將出信呼籲會員積極參與和應

地產建設商會主席兼會德豐地產主席梁志堅指，已經得悉信和打針送樓行動，都相信接下來各個行家都會陸續跟隨。梁志堅指，明日都會在地產建設商會中，以主席身分出信呼籲各個同業積極呼應。而作為會德豐地產主席，堅叔亦指會以不同方式的行動，呼籲民眾及鼓勵員工積極打疫苗，至於甚麼方式則仍在研究中。

專家：易過中六合彩 鼓勵年輕人打針

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，以目前近百萬港人已接種兩劑疫苗計，認為抽中單位的機率「易過中六合彩頭獎」，並可鼓勵年輕人接種疫苗。「一層樓對年輕人嚟講喺大數目，雖然好多人口講唔打（疫苗），但最終都要相信科學。」他又認為，發展商以抽獎形式送樓，可達至龐大廣告效益，其他企業亦會以不同形式效法，惟未必會再送住宅單位。

政府早前以疫苗氣泡措拖「谷針」，以接種疫苗作為放寬各類社交距離措施的基礎，包括將食肆分成「A、B、C、D」4級，增加食肆每枱人數及延長堂食時間、進入酒吧或卡拉OK等場所消遣、可到公立醫院及安老院舍探訪等，又要求食客須使用「安心出行」等，引起不少爭議，惟未見明顯成效。

「打針送樓」平面圖曝光 與中聯辦為鄰

是次「打針送樓」的主角，是位於觀塘市中心協和街33號的重建項目凱滙，分兩期發展，共提供1,999伙，單位由一房至四房間隔，實用面積333至1,502方呎。是次信和推出作抽籤的單位，是實用面積449方呎的一房單位，全盤只有2期3座D室是該類間隔。

從平面圖看，3座標準戶樓層一梯12伙設計，有6部升降機。D室單位向西北面，望物華街及輔華街一帶。入門右方為傳統梗廚，左方為浴室，附有浴缸。客飯廳呈長形間隔，長20呎、闊8呎半。雖然只有一間睡房，不過由於空間充裕，劏多一間房做兩房單位都十分鬆動。

翻查成交紀錄冊，同類單位對上成交是本月14日，3座45樓D室，以1,055.3萬元成交，呎價見23,503元。整個項目自2018年12月開售至今，兩期合共累售出1,789伙，套現逾227億元，是近年最大規模的市區重建項目，兩期在今年首季起分批入伙。

翻查資料，中央駐港官方機構中聯辦2019年初斥資約2.47億元、以「一約多伙」形式連購凱滙20個單位，並豁免超過7,410萬元辣稅款項。意味今次獲獎人士，可以和中聯辦職員做鄰居。

機管局早前派機票谷針

機管局早前宣佈，將以大抽獎形式，送出6萬張機票予已接種COVID-19疫苗的香港居民及機場員工，以響應政府推動市民接種疫苗，其中供香港居民抽獎的機票有5萬張。參與者須於9月底前已接種疫苗，但未有表明是否需要打齊兩針才可參加。

機管局指，當中5萬張機票，將會送予9月底前已接種COVID-19疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予於9月底已接種疫苗的機場員工。機管局會另外額外購買1,000張機票，以抽獎形式贈予同期已打針的機管局員工。

局方指，推動接種疫苗的機票抽獎送贈計劃預期於9月底截止，已接種疫苗人士須於計劃截止日期前報名參加，局方正與航空公司商討，計劃詳情將於稍後公佈。

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