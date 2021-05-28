全球科技股自年初升至高後，很多都未能重返高位，反而傳統金融股卻成為資金寵兒。Upstart（NASDAQ：UPST）作為科技股之一，股價亦像過山車，於去年底以20美元上市，到2月中曾高見105美元，但之後在3月跌至42.5美元水平，跌幅達六成。

股價像過山車大起伏

再之後，在公佈第四季季績後，股價再創新高，重返165.6美元。不過，過山車仍未到終站，隨後又跟科技股調整，跌至80美元水平，整固幅度高達52%。惟在5月中公佈今年首季業績後又回升，周一股價再曾高見164.6美元。

看到這裡，在分析其業務前，先要提大家投資Upstart要有心理準備波幅會很大，在策略上要注意注碼控制。

靠金融服務轉介賺錢

Upstart利用人工智能技術顛覆傳統信貸風險評估，為銀行爭取更多貸款生意。作為貸款者及銀行夥伴的橋樑，Upstart在2021年第一季，96%收入是來自銀行收費，大部分為轉介費或服務，與去年第四季的97%相若，自身業務不涉及信貸風險承擔。

公司2020年完成貸款宗數突破30萬宗，按年增加39.6%；2017至20年間，複合年均增長率達62%。

科技是Upstart的強項，公司會運用AI對非傳統信貸數據（如大學主修科目）進行分析，系統並會利用機械學習技術提升運算準確度。Upstart的信貸評分模式，批出的貸款宗數較傳統模式多，至於批出貸款的利率水平較傳統模式平均低，而且違約個案數字同樣大幅好過美國大型銀行。

因此Upstart的AI貸款批核，可令銀行控制風險之同時，爭取更多貸款生意。另外，Upstart與銀行連接絕大部份程序都是數碼及自動化，兼且可以度身切合銀行信貸政策及風險胃納，所以能更有效控制成本及風險，繼而可提高盈利。

簡單來說，Upstart的成功就是利用超過1600項收集到個人消費及其他信息，再利用大數據及人工智能（AI）去作出風險評估。即是公司業務做得愈來，歷史愈長，其價值就會變得愈深厚。Upstart值錢的是擁有的數據、收集數據網絡及演算法。

可觸及新世代年輕客群

除了科技外，Upstart能夠幫金融機構吸收之前接觸不到的Z或Y世代年輕群組，因為過去較難申請，或者貸款利率較高，但現是透過Upstart評估利率或會較低，吸納的客戶群也能更廣。

在2020年第四季，有71%貸款是可立即獲批，並且不用上載文件、通話或等候。在2021年第一季，比率繼續維持在該水平。另外，轉化率升至22%，較去年第四季的17.4%提高，反映效率有所提升。

合作及收購促增長

Upstart能夠會持強勁增長，是因為不斷有新合作及進行收購。繼4月與佛羅里達經營的Drummond社區銀行及第一金融銀行（First Financial Bank）合作後，5月Customers Bank展開私人貸款轉介合作。

此外，對汽車經銷軟件公司Prodigy的收購預期快將完成。在今年首季透過Prodigy銷售汽車金額達8億美元。

最後，看新的季績表現，在今年第一季，收入達1.21億美元，按年升90%。手續費用收入1.16億美元，按年升71%。促成貸款17萬宗，金額達17.3億美元，按年升102%。

至於純利為1010萬美元，較去年同期的150萬美元大升。經調整每股盈利0.22美元。Upstart是少數有錢賺的創新科技公司，加上是金融相關，所以急挫後又獲得資金追捧。回看過去九個季度，有五個是獲利，而近三個都是賺錢，但總體來說筆者認為現時仍算處盈虧邊緣，如果加大投資又可能轉蝕。不過，可以看到起碼已具備盈利能力。

Upstart從私人貸款，再進入汽車及按揭貸款是值得憧憬。但是重返高位後再追未必明智。進取的博破頂的仍建議分注吸納，或可以待回調才收集。另外，是值得放入監察名單。

梁耀康

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利申：本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。

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