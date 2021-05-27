ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》上星期圓滿結束，大獲好評，甚至被形容為史上最佳節目之一。不少人都指節目內暗藏訊息，暗喻時下香港人和社會狀態，作為ERROR的小粉絲，我就覺得大家有自己的解讀便可以了，無必要強加於他們身上。

不過，如果真的要講一種ERROR能帶給觀眾甚至是香港人的訊息，我相信會是「天道酬勤」。大家現在眼看ERROR爆紅，不少人都歸功於193之前串爆TVB和曾志偉的言論，但就如193在《自肥》所言，這好比抹煞了他們之前默默耕耘的努力，亦貶低了他們的實力。如果大家有空重溫《花姐ERROR遊1&2》，便知道他們一路走來付出了不少：食屎、玩蟲、靈探、極限運動，每一樣都挑戰着他們的底線，但他們都頂硬上。辛苦過、迷失過，才能成為今天的宇宙天團。

ERROR就是從一堆看似ERROR了的人生經歷，成就了今天絕不ERROR的演藝生涯，我相信這就是ERROR最能夠吸引和啟發香港人的一點。不少香港人近年都迷失過、食過屎，懷疑自己的努力是否會有回報，甚至想過放棄，但ERROR告訴了我們，機會總有一天到來，到時候過往的努力就會得到豐厚回報。天道酬勤，很老土，但卻是香港人必須相信的精神支柱。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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