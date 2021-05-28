中國聯通（762）發公告表示，擬於今日根據《美國證券交易法》向美國證交會遞交15F表格，取消美國存托證券註冊，並終止報告義務。除非公司撤回或美國證交會拒絕有關申請，該申請將於遞交表格90日後生效。

公司指，截止4月底已發行約500萬份ADR，佔總發行股份約0.2%。公司ADR持有人根據存托協議的條款和條件，可將ADR交還給該公司的ADR代理機構紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）以換回普通股。每1份ADR可換取該公司的10股普通股。

中聯通表示，紐約證交所於2021年5月7日向美國證交會提交25表格，以撤銷公司ADR上市和註冊。而公司ADR已於2021年5月18日開始營業前下市。

5月初，紐交所維持對中國三大電訊商中聯通、中國移動（941）、中國電信（728）3家公司ADR的退市決定。

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