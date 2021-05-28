牛奶公司旗下萬寧，與韓國最大健康及美妝連鎖店OLIVE YOUNG達成獨家合作協議，在全港300多間萬寧分店，以及網上平台，引進OLIVE YOUNG旗下三大熱銷品牌，合共過百款產品，將韓國護膚及美妝產品帶給香港。

萬寧指，韓國知名連鎖健康及美妝店OLIVE YOUNG擁有超過20年歷史，在韓國坐擁逾1295間分店，商品遍及全球150個國家。

首批進駐萬寧的品牌，包括護膚品牌BRING GREEN、科研醫學抗皺護膚品牌BIO HEAL BOH、及彩妝品牌WAKEMAKE。顧客可於萬寧10間旗艦店的品牌專櫃試用。

牛奶公司健康及美容業務行政總裁暨首席市場及業務拓展總監金尚炫表示，萬寧和OLIVE YOUNG皆是健康及美妝品牌的行業龍頭，期望是次合作帶來創新、優質及價格相宜的產品，滿足本地女士對韓式護膚美妝產品的需求。

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