【本報訊】97年後新盤票王、新世界（017）及港鐵（066）合作的大圍站上蓋最後一期柏傲莊III，趁近日市況回暖即推盤，昨公佈首張價單共182伙，折實平均呎價19,999元，較去年推出的1期略高約6%，料6月開賣，與即將同月開售的中洲置業火炭星凱．堤岸正面交鋒。

柏傲莊III首批提供182伙，實用面積310至1,014方呎，間隔一房至四房，折實價674.8萬至2,383.2萬元，折實呎價17,779至24,403元。入場單位8A座8樓E室，實用面積310方呎，一房間隔，折實價674.8萬元，呎價21,768元。首度推出的四房戶入場費低於2,000萬元，最平為8A座8樓A室，實用面積1,014方呎，折實價1,984.2萬元，呎價19,568元。

全數建有892伙的柏傲莊III，單位由一房至四房不等，實用面積285至1,695方呎。整個項目分三期發展，首兩期去年10月先後推出，首批折實均價分別18,921及19,838元。

星凱．堤岸或正面交鋒

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，去年柏傲莊兩期銷情理想，對3期銷情有信心；本周六開放示範單位及收票，料下周末開售。保留四房大單位稍後招標。另外，發展商是次同樣不提供一按及二按貸款，黃浩賢認為買家有足夠能力在市場找銀行承做按揭。

價錢方面，1期及2期首批折實平均呎價都是1.9萬元，3期首批有河景單位，首批價錢維持同一水平，視乎收票情況逐步提價加推。另外中洲置業火炭星凱．堤岸有意在6月推盤，黃認為，兩盤位處的鐵路站不同，認為客源雖有重叠但不多，相信多個樓盤推出對市場屬好事。

至於內房中洲置業攻港頭炮，位於火炭站旁的坳背灣住宅項目星凱．堤岸，集團營銷策劃總監楊聰永透露，項目最快6月批出預售樓花同意書，同月展開銷售，但強調無意截擊大圍站上蓋樓盤。星凱．堤岸由四座住宅大廈組成，涉及1,335伙，包括約373伙一房戶、約453伙兩房、約373伙三房，另外約136伙屬開放式、四房及特色戶型。

瑧譽洋房1.58億破頂沽

豪宅洋房交投同樣暢旺。保利置業（0119）屯門青山灣瑧譽最新以招標形式售出26號洋房，套現近1.58億元，成交價及呎價雙雙創項目新高。26號屋面積4,601方呎，五房五套間隔，連兩個車位。成交價約1.5768億元，呎價34,272元，雙創項目新高。全盤22幢洋房及19間庭園居室，兩個月內套現9幢洋房，共套現逾11.4億元。