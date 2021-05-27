【本報訊】去年遭美國列入貿易黑名單的商湯科技，據報最快年底前來港上市，並同時推動於A股上市計劃。商湯科技對此不予置評。

據路透旗下IFR引述消息指，科創板仍是商湯A股上市的最理想地點，但由於內地監管當局收緊科創板上市門檻，此舉或減慢其於科創板上市步伐。報道又指，商湯最近就來港上市展開討論，對在香港及上海兩地上市持開放態度，但目前未知會否兩地同時上市。

去年8月曾傳出商湯科技有意在內地科創板上市，並與中國證券監管機構進行磋商，當時公司擬集資10億至15億美元，目標估值達100億美元。

去年被美列入黑名單

商湯科技為香港中文大學工程學院2014年創立的人工智能初創企業，屬本港首間AI獨角獸，提供包括人臉辨別和自動駕駛等應用服務，據報今年1月再進行新一輪融資時，估值已達120億美元，知名投資者更包括阿里巴巴 （9988）、淡馬錫、軟銀願景基金和中金公司等。

不過，商湯去年10月被美國列為貿易黑名單，因涉及打壓新疆穆斯林等人士，美國企業必須取得許可才能向黑名單內的單位出售零部件及服務，當時商湯發聲明強烈反對，但無改美方的決定。

而且，商湯創辦人之一的徐立2018年曾指，在2014年傘運以至近年的香港示威遊行，警方亦有依靠其技術作人流管制。