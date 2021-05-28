滙豐（005）近年一直捲入政治紛爭，加上不派息使收息派熱情退卻後，股價亦受制50元關口，遲遲未能突破。惟今日股價終於自去年3月以來，首次重上50元水平，即市高位見50.8元，半日收報50.6元，升3.47%，成交額18.17億元。

滙豐股價於去年9月23日，跌至5年低位26.83元，直至10月22日銅獅重光後，股價才重拾升勢。最新報50.6元，比重光日收報30.4元，累升高達66%。

滙豐銅獅在去年元旦，因星火戶口同盟戶口資金被滙豐凍結，而遭淋漆火燒，最終要「木箱藏獅」。銅獅重光後，過去半年亦經歷不少大事，包括去年12月初被傳凍結許智峯戶口，不能進行任何存入、轉帳功能，更不能以櫃員機提取現金，引起外界關注滙豐對私人戶口的保障憂慮；又因疫情停派股息一年，直至今年2月業績日才宣佈恢復派息。另外，3月滙豐亦傳出裁員、總行因疫情緣故被迫關閉兩周等事件。

本周三（26日），滙豐表示將改變經營策略，退出美國零售銀行業務，並集中財富管理。滙豐將美國東岸80間分行售予公民金融集團（Citizens Bank），另外西岸10間分行則賣給國泰銀行（Cathay Bank），所有銀行賬戶及存款將轉移到該兩間銀行。至於另外20-25間分行，滙豐會改為財富管理中心，其餘分行將關閉。

目前國泰君安國際證券最牛，予滙豐目標價最高63.21元；高盛目標價可見61元；富瑞最新上調目標價至45.55元，依然予持有評級。

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