【本報訊】內地市場關注外賣抽佣問題，美團（3690）早前實施新外賣收佣制度惹起外界批評，有指阿里巴巴（9988）旗下餓了麼在內地逾10個城市試行抽佣方式的費率透明化，部份城市更減費率搶商家，共投資10億元人民幣補貼費率。

試行費率透明化

內地傳媒早前報道，美團外賣早前實行新收費，對近距離高價單的外賣定單抽取較低佣金，而對遠距離低價單的則抽佣較高，不過這對走低價外賣、薄利多銷的商家帶來衝擊，只好將外賣範圍縮細導致客流量減少，美團為此惹來外界批評。

另邊廂，餓了麼於東莞及天津等地試行費率透明化，更在四川、重慶、廣州、深圳等地減費率，為此投資10億元人民幣以力求搶客。報道引述餓了麼回應稱，將抽佣費率透明化並不一定可減低費率，認為只有減費率才能紓緩商家經營壓力。報道又引述餓了麼內部人士稱，未來將維持低費率手法，並補貼新上線的商家，主攻包括一線城市周邊地區，這些一直是美團腹地，在單量上與餓了麼有較大差距。

外賣平台抽佣太高的問題一直引起社會關注，當中的服務費率佔客單價的20%，這包括平台服務費及商品配送費。但有平台稱，外賣業成本最大是車手人工。美團去年車手成本佔佣金收入的83.1%，美團外賣每筆訂單利潤是0.28元人民幣，而餓了麼就持續虧損。美團昨收271.8元，跌2.79%；阿里報208.8元，升0.87%。