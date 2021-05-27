【本報訊】美國總統拜登計劃提出高達6萬億美元預算方案，規模是二戰以來最大。此外，美國一周首次申領失業救濟人數連跌四周至40.6萬，是去年初疫情大爆發後新低，消息刺激道指周四開市早段升逾200點。

拜登將於周五公佈2022財年預算案，《紐約時報》昨日率先披露拜登的鴻圖大計。據該報取得一份文件顯示，拜登為促進美國基建計劃與加強社會保障，計劃提出2022財年聯邦政府支出規模為6萬億美元，預料2031年聯邦政府總支出將增至8.2萬億美元，財政赤字擴大到1.3萬億美元。事實上，拜登與參議院共和黨就美國基建計劃規模，雙方仍未達共識。

新申領失業救濟銳減

《華爾街日報》昨日指，拜登已縮減美國基建計劃規模，從原先2.3萬億美元減至1.7萬億美元，惟共和黨人屬意美國基建規模為9,280億美元。拜登期望於下周一陣亡將士紀念日取得共識。本港昨晚約10時08分，道指報34519點，升198點；標指報4206點，升10點；納指跌4點，報13732點。

拜登政府揮金大興土木，美國經濟逐步從疫情復蘇，截至上周六，一周首次申領失業救濟人數連續四周下滑，按周減少3.8萬至40.6萬，市場預期為42.5萬。標普全球評級的首席美國經濟師Beth Ann Bovino表示，數據反映美國經濟全速步入復蘇，顯示勞工就業市場出現正面訊號。據美國商務部經濟分析局昨公佈，今年首季美國國內生產總值的修訂值，年率化按季升6.4%，略遜預期升6.5%。華府大規模的刺激方案，帶動美國消費活動持續攀升，今年首季個人消費增長升11.3%。