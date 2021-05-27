近年商界越趨重視環境、社會及管治（ESG），港交所（388）自2013年起更推出《環境、社會及管治報告指引》，要求上市公司每年匯報在ESG的工作。雖然ESG衍生不少商機，惟普羅大眾一直沒有機會參與其中，最近非牟利組織「低碳想創坊」旗下氣候變化社區倡議小組發起「日出社區」計劃，倡議政府開放閒置土地作安裝太陽能發電設施，又提出發行太陽能債券（sBond），讓全民參與投資太陽能發電。

香港政府在去年《施政報告》內提及，在2050年達至「碳中和」目標，而今年第3季會更新《香港氣候行動藍圖》。環境局局長黃錦星在接受傳媒訪問時表示，屆時或上調可再生能源目標，包括擴大於水塘安裝太陽能板計劃等。

立法會資料顯示，截至2019年，香港有1,606幅空置土地，面積佔共391公頃，相當於548個足球場。「日出社區」指若政府能夠騰出一半空置土地發展太陽能，將可以為香港產生3億5,490萬度電。以香港一個三人家庭一年用電量約3,300度電計算，可以滿足10.7萬個家庭用戶一年用電量，即滿足中西區家庭所需。

民研：近8成受訪者支持政府在公共空間安裝太陽能發電設施

團體委託香港民意研究所調查顯示，77%受訪者支持政府於公共空間安裝太陽能發電設施；45%受訪者有興趣參與投資太陽能發電設施以獲取4%至5%回報；90%受訪者認為現時香港太陽能發電佔比太低。

「日出社區」建議政府參考其他國家做法，統籌不同持份者推出sBond，並且降低參與投資太陽能的門檻，令更多市民可參與能源轉型。他們又促請政府需於2030年將太陽能發電比例提升至10%，及訂明《香港氣候行動藍圖》，訂下大幅削減碳排放的具體目標。

本土研究社陳劍青成員表示，政府在2012年公佈，全港約有近4,000公頃未經批租或撥用的官地，相當於4,000個標準足球場，「即係一個都幾具規模嘅一個土地資源」，至於可發展用地亦有391公頃。他續指，可能政府想賣地，因此現時只能用作有限用途，例如停車場等，其實政府可以善用土地資源作其他用途，例如發展太陽能發電。

根據立法會資料顯示，2017年至2019年透過公開招標批出的短期租約中，有45.31公頃用作停車場，佔73%，有14.04公頃用作船隻維修、貨櫃處理、康樂用途等，佔23%。

香港太陽能發電量只有新加坡的60分之一

「日出社區」成員、ESG分析員馮健鏗表示，香港現時太陽能發電僅佔總電力使用量約0.1%，與新加坡的1.3%相距甚遠，發電量只有新加坡的60分之一。相比香港，新加坡政府更積極推動可再生能源，他們已開始在公共設施安裝太陽能板。

馮健鏗續指，全港最大型太陽能發電系統反而在香港迪士尼樂園，有逾5,000塊太陽能板，而非由香港政府所推動，政府較大型的太陽能發電系統是石壁水塘和船灣淡水湖的浮動太陽能發電系統 ，各有352塊太陽能板，為試驗性質。

「日出社區」成員何偉歡指，過往學界做了很多與可再生能源相關的研究，例如理大曾發表研究顯示，全港30.9萬棟樓宇中的22.3萬棟適合安裝光伏太陽能系統，總面積合共39平方公里。每年可生產達46.74億度電，相等於香港全年總用電量的10.7%，每年可減少排放300萬公噸溫室氣體。她認為香港有「上網電價計劃」，其實只要政策配合，太陽能在香港有很大發展空間。

何偉歡續說，善用閒置土地發展太陽能與解決住屋問題沒有抵觸，新加坡新建的組屋（即類似香港的公屋）基本上都會安裝太陽能板，日本亦有零耗能住宅計劃，即期望未來住宅能源可給自足，太陽能板和原本的建築可以相輔相成。她認為政府可以提供誘因予私人發展商，主動在新建的房屋加入太陽能發電設備。

疫情加快全球石油需求封頂 應思考發展可再生能源

問及為何去年開始興起可再生能源、氣候變化、ESG，甚至「碳中和」的討論，「日出社區」成員林蘭熹指因疫情令到經濟停擺，全球石油需求已經封頂，各國正思考未來是否仍繼續依賴化石能源，考慮轉用可再生能源，如太陽能，而2030年將太陽能發電比例上升至10%是較保守預測，有一定可能升到21%，甚至更多。

迪士尼回覆查詢時表示，香港迪士尼樂園度假區一直積極推動環保，在2018年開始，進行大型太陽能發電系統安裝工程，首三階段會在今年中完成，度假區內20座建築物的天台，包括遊樂設施及後勤位置建築物，已裝設合共超過5,000塊太陽能板，是目前全港最大型的太陽能發電系統，預計總發電量高達約236萬度電，相當於715個三人家庭一年的用電量。

學者：預期回報視乎兩電取態

現時《利潤管制協議》根據兩電固定資產投資，准許回報率為8%，以保障回報。「日出社區」計劃政府牽頭興建設施後，由兩電購入太陽能。美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，建議回報率為4至5%，主要視乎兩電是否願意履行企業責任，鼓勵發展可再生電源，成本不會轉嫁予其他市民，因為和固定資產投資無關，涉及額外成本只是用可再生能源和傳統能源發電的差額。

中大商學院高級講師李兆波指，香港可發展太陽能的土地規模有限，而計劃由政府牽頭，有政府作擔保，債券評級相對較高，回報率難以高達4至5%。另外政府曾發售綠色債券亦只供專業投資者參與，因為他們相對散戶明白債務評級、回報和參與項目等細節。香港債券市場相對股票市場發展不成熟，另外大部份債券以美元結算，例如機管局的三跑債等，香港債券回報相對並不吸引。

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