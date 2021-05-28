澳博（880）今日舉行股東周年大會（AGM），未有如往年在會後接受傳媒訪問，更拒絕即場解答場內股東的提問。澳博現跌0.78%或0.07元，報8.9元。

有今日出席澳博AGM的小股東向《蘋果》投訴，澳博以疫情為由，只准小股東以書面題問，但主席何超鳳以問題並非與股東會的議案相關，拒絕即場作答，只稱會轉交公司投資者關係科聯絡該股東，不過公司並無要小股東留下聯絡資料，有敷衍之嫌。

據悉，該小股東的問題是關於澳博聯席主席「四太」梁安琪取得凱旋門全資擁有權，是否打算競投新賭牌？其行為會否損害澳博的利益及有直接競爭？

會上何超鳳承認該問題與公司業務相關，但仍拒絕回應。有小股東認為，公司是逃避股東提問。澳博把小股東分隔在不同的小房間，只能透過螢幕觀看管理層，縱有不滿都未能即時質問董事。

據港交所（388）指引，股東大會是董事和管理層與股東之間就公司業務交流意見的重要機會及理想場合，董事須在股東周年大會上回答提問。按慣例，股東能就公司任何問題向董事查詢，而董事有責任回應，並沒有規定股東只能就議案內容問問題。

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