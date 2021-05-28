中國恒大（3333）傳正被中國銀保監會調查與其債券持有人盛京銀行（2066）的千億關連交易。昨日財新傳媒旗下《我聞》平台報道，盛京持有大量由恒大發行的債券，並通過直接或間接渠道向恒大「輸血」。消息拖累恒大續跌4%，現報12.08元。

恒大債持續走弱，2023年到期、票息7.5厘的美元債挫3.34美仙至87.5美仙，創近1個月新低；2023年到期，票息6.27厘的境內債「19恒大01」曾挫1.4%至90.32元；2022年到期、票息6.98厘的境內債「15恒大03」亦挫1.5%，至92.62元。

該報道引述不具名的分析員指，恒大透過出售債券的方式集資，並利用集資所得增加對盛京的持股量，惟據內地政策規定，投資者只可利用自有資金投資銀行，不得舉債換取銀行權益。

恒大早在2016年2月認購盛京銀行3.24億股H股，涉資約39億元，持股比例達5.59%；同年再與5名內資股股東簽訂協議，以總代價近100.2億元人民幣收購內資股，令其持股增至27.24%。至2019年底，應大陸政府向盛京銀行發出的要求，恒大提高對盛京銀行的持股，據盛京銀行2020年年報，恒大持盛京內資股49.59%，以佔整體已發行股數計則為36.4%。

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