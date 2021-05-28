昨日立法會以40票贊成、2票反對，三讀通過「完善」選舉制度修例，以及政府提出的369項修正案，同日港股錄高達2,505億元成交，較近日多1,000億元，金融服務界議員張華峰乘機抽水，指法案無損資金對香港的信心，點知極速遭網民踢爆，高成交僅因MSCI換馬，恥笑張「瞓醒未？」

昨日MSCI換馬，基金需要根據成份股變動而買入或沽出股票，慣例上每逢大型指數換馬，港股收市競價時段成交例必衝高，單計獲納入MSCI的周大福（1929）股價創新高之餘，成交額更高達25.77億元。若扣除昨日港股收市競價時段900億元成交計算，剩餘的1,600億元亦僅僅相當近日高位，即使不扣除競價時段成交額，2,505億元成交額亦僅為4月8日後新高，相比2月下旬恒指高據30,000點水平時，亦有多個交易日錄逾2,500億元成交，其中2月24日更錄3,530億元成交。

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