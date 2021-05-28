順豐房託（2191）母企順豐控股又計劃分拆旗下業務來港上市集資。順豐發公告指，計劃分拆旗下從事即時配送服務的同城實業來香港主板上市，未有提及具體時間表及集資規模。

順豐指，鑒於中國即時配送服務市場規模持續增長、前景廣闊，順豐於2019年成立同城實業，以順豐同城急送品牌提供即時配送服務。同城實業仍未錄得盈利，2020 年度收入 48.4 億元（人民幣，下同），蝕7.6億元；今年首季蝕2.1億元。截至2020年12月31日，同城實業資產總額14.1億元，負債10.5億元，淨資產3.7 億元；截至2021年3月31日，同城實業淨資產20.9億元。

順豐通過全資子公司深圳順豐泰森間接控股同城實業，其中順豐泰森直接持有同城實業42.82%的股權、通過SF Holding Limited間接持有同城實業14.59%股權、通過北京順豐同城科技間接控制同城實業 9.35%的股權，公司合計可控制同城實業66.76%股權，為同城實業的控股股東。 順豐指，為了拓展公司多元化融資渠道，搭建同城實業國際資本運作平台，擬分拆同城實業赴香港主板上市。本次上市集資所得將主要用於主營業務拓展及補充流動資金。

順豐指，分拆計劃尚需經公司股東大會審議通過、中證監及港交所等部門核准和審核。該分拆計劃有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。另外，同城實業本次發行比例為不超過其緊接發行後經擴大總股本的20%（超額配售權行使前），並授予承銷商不超過上述 H 股首次發行規模15%的超額配售權。

順豐分拆的順豐房託（2191）剛於本月掛牌，集資近25億元。

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