【本報訊】疫情逐漸受控，樓價指數逼近2019年歷史高位，加上各項經濟數據逐漸回穩，租金指數亦有上升。最新公佈的差估署樓價指數升至2019年7月以來新高，逼近歷史高位，而租金指數亦連升兩個月。

差餉物業估價署公佈，本港4月份私樓售價指數390.8點，較3月388.3點按月升0.4%。 雖然按月升幅出現收窄，惟指數仍創2019年7月後21個月以來新高，按年升幅擴大至3.5%，而今年首四個月，樓價已累升2.87%。

租金連升兩個月

其中，中小型單位升幅最高，包括實用面積429方呎以下的A類單位，以及實用面積430至752方呎的B類單位，4月份樓價指數報434.8及375.9點，分別按月升0.35%及0.7%。而實用面積753至1,075方呎的C類單位，指數按月跌0.26%至340.3點，但今年仍然累升3.4%。

疫情逐漸回穩，不少經濟數據都好轉，失業率有所下降，今年4月私樓租金指數報177.7點，較3月174.4點上升0.189%，租金連升兩個月。

萊坊執行董事林浩文指，近日樓市持續暢旺，指數升幅為預期內，疫情好轉，有利買家入市意欲，相信發展商會積極推盤，估計今年一手樓銷售仍然十分熾熱，購買力應該可以持續到第三季。

林浩文續稱，現時樓價比2019年高位只差約1%，如第三季可以「通關」，相信內地的購買力會湧入香港，尤其豪宅市場。在現時情況及數據分析下，預期今年樓價會上升3%至5%，表現會比之前預計為好。

但林反而認為租金仍然會受經濟及失業率影響，租金今年會向下調整約5%，租金回報率會持續偏低。