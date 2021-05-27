五窮月不算窮，上證突破3600關口，北向資金連日湧入，魏力暫時想到三個因素：一、人民幣升值至3年高位，加上美滙疲弱，吸引資金泊入A股；二、阿爺驚滯脹，強力打壓商品價格，令資金從商品回流股市；三、建黨百周年，面子攸關，要營造良好市場氣氛。

不過，要留意半年結將至，大陸企業往往會「水緊」，對股市不利，戰友們戒心必不可少，寧低吸勿高追。

恒指重上29000大關，板塊輪動步伐加快，執筆時京東物流（2618）暗盤抽升2成，加上下限定價，可說是向散戶「派錢」，對後續新股有利之餘，亦有利科技股繼續反彈。相對落後可留意丘鈦科技（1478）及聯易融科技（9959）。

技術走勢上，兩者有個共通點，就是開車前先向下打穿重要支持位，例如丘鈦本周一無消息下急挫7%，翌日卻大陽燭收復所有失地，然後絕塵而去，目前看是假穿震倉再炒上的伎倆，上方阻力介乎14.5至15元。聯易融本周二打穿前底、兼創上市新低後，翌日同樣大陽燭重上19元水平，周四突破10天線再衝，有望挑戰22元橫行區阻力。

本人為證監會持牌人，持有丘鈦及聯易融財務權益

魏力

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