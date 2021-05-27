【本報訊】現時持有毛記葵涌（1716）股權的萬華媒體（426）公佈截至3月底止全年業績，集團營業額受疫情打擊奢侈品、汽車及手錶廣告開支，加上商業活動被迫煞停，營業額下降36%，至4,594萬元，但因「保就業」等獲得政府補助741.8萬元，加上並無如去年對物業作出一次性撇帳，導致股東應佔虧損減少約36%，至1,725.5萬元，每股虧損4.3仙，不派末期息。

期內，集團出售825萬股毛記葵涌股份，套現約1,230萬元，現仍持有1,200萬股，佔毛記葵涌4.4%股權，同年並錄得公平值收益982.2萬元，但因為這批股份的股價升值被列作全面收益，並未列入損益，故未有對股東應佔利潤構成影響。

世界華文媒體盈轉虧

至於萬華母企、經營明報等的世界華文媒體（685），截至3月止全年營業額降52%，至1.16億美元，其中旅遊業務受疫情嚴重影響，營業額僅12.8萬美元，去年同期則為7,796.1萬美元。至於出版印刷業務亦因疫情打擊經濟，導致廣告開支減少，營業額按年降28%，全年股東應佔溢利轉盈為虧，金額達130.3萬美元，每股虧損0.08美仙，派息維持0.1美仙不變。