信和置業幫政府谷針，推出「打疫苗送樓」，得獎者可以抽獎獲得價值1,080萬的觀塘凱滙單位，全球不少國家同樣面對疫苗接種率不足問題，各國政府都推出不同優惠鼓勵民眾打針。

美國加州派150萬美元 紐約送全額獎學金

美國加州就推出抽獎計劃，已接種疫苗即可參加，其中10名中獎者，獎金為每人150萬美元。至於，紐約市就向首次接種輝瑞疫苗的12至17歲州居民，推出抽獎活動，年輕人有機會贏得紐約公立大學的全額獎學金。在南加州則透過藥房連鎖店購買疫苗的客戶，參加#OneStepCloser抽獎活動，每周都有大抽獎，獎品包括多間旅行社送出的不同免費外遊套裝。

加拿大送贈品購物優惠

加拿大不少商店會向已打針的顧客提供折扣及免費贈品，例如是啤酒店Polarity Brewing，已接種疫苗的顧客購買啤酒或食品可以有6加幣折扣；總部位於多倫多的金融應用程式Drop，就向在社交媒體上發佈疫苗自拍照的用戶，提供50美元的現金獎勵；有小型雜貨店Sombrero Latin Food亦推出只要出示疫苗自拍照，就可以獲得一包拉丁美洲糖果。

塞爾維亞總統亦考慮將派發30美元予已接種疫苗的市民，市中心亦有疫苗接種診所推出首100名送禮品卡優惠，以吸引民眾接種疫苗。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略