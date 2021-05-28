畢馬威中國合夥人和香港區管理合夥人劉麥嘉軒今年3月出任積金局主席後，首次出席傳媒茶敘。她於會上表示， 首要任務之一是確保中央電子平台「積金易」按計劃推展，目前進度理想。

截至去年底，強積金總資產值達1.1萬億元，平均每名計劃成員的強積金超過25萬元，按年上升15%。其中，累積200萬元以上的強積金賬戶數目有2萬個，100萬元以上的賬戶達近10萬個。

積金局早前批出 「積金易」 設計、構建和營運合約又電訊盈科（008）旗下電訊盈科企業方案奪得， 劉麥嘉軒指，首階段建構進度理想，形容工作「開足turbo」，而按原來時間表最快於2022年底前建成，受託人由2023年起會分批過渡，料平台可在2025年全面運作。

對於電盈有傳擬售數據中心業務，她表示留意到相關報道，但重申與承辦商的工作如期進行，並無影響項目進度，強調會保障公眾利益。

本港移民人數日增，對於永久離港人士提早提取強積金的情況，她表示受託人會按工作程序檢視申請，並無改變。

至於被問及會否容許失業打工仔提早提取MPF，她強調MPF是定期供款，目的並非用來應急，而政府已有不同措施協助失業人士。

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