美國大型連鎖電影院AMC昨日美股大升35.5%，盤中一度升逾50%，成交量達4.44億美元，收報26.52美元，創4年新高，而全日交易的期權合約超過200萬份，並列今年2月25日歷史記錄。

AMC目前已取代GameStop（GME）成為WallStreetBets美國網民追捧的概念股，有Reddit網民更稱已押注所有積蓄到AMC。根據S3 Partners的數據，AMC有約20%的流通股被沽空，即9,100萬股，但因散戶再瘋狂買入，沽空投資者這周已錄20億美元損失。

AMC自今1月以來升超過1150%，市值更達119億美元，但華爾街一直看淡AMC並非沒有原因，該公司目前有約50億美元債務，疫情封鎖導致收入大幅下跌，首季收入為1.483億美元，較去年同期跌84.2%。不過，隨着疫苗接種率上升，戲院在夏季重開的機會越來越大，AMC業務亦有望得到改善。

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