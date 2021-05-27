本欄一向的傳統，是每逢推介一隻股份，便會定期追蹤，絕少講完便算。有讀者可能覺得講來講去都是那幾隻股票，很悶，但投資並非娛樂，目的是賺錢。

不少基金經理都會承認，幾個人的團隊進行股票投資，能夠熟悉地、有信心大手投資的股票，不會超過二三十隻，所以對個人投資者而言，在利用投資組合進行分散投資時，股票的數目也大概是十來隻而已。當然，投資者會不時調整各股份的比例，例如去年下半年建議大手增持石油股，例如埃克森美孚、西方石油及Suncor等。

最近，王弼也進行了一些投資組合的調整，例如幾年前貪高息購入的煙草股如Philip Morris（PM），期內年息長期徘徊在7厘水平，股息高企的原因，是市場不看好其盈利增長，甚至有減派息的危機。再考慮煙草股久不久便給政府打壓的風險，Sell Weekly ATM Covered Call 減持套現屬合理策略。

至於本欄早時推介的金礦股ETF GDX，雖然一段時間沒提起，但並沒有沽貨投降，投資股票實在需要一點耐性。今年第一季金價持續疲弱，GDX的表現自然也好不到那裏。但只要細讀金礦股的經營數據，就算第一季金價相對疲弱，季內GDX成份股的每盎斯黃金未經調整利潤達726美元，是歷來第四高，股價卻被無情拋售，明顯不合理。本欄就曾在去年十二月四日預測GDX見底，當時處於33美元，該預測在時間上確是早了一些。無論如何，第二季黃金價格明顯上升，目前GDX已回勇至40美元水平，在弱美元和比特幣被政府打壓的大前提下，下半年有機會衝破45.59美元的52周高位。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

fb.com/buytillsuspension