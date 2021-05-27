低買高賣是商業世界的常識，要是有人把邏輯倒轉，那肯定就別有內情，話說有財團於2020年高價32億元從新創建（659）手上接貨，令外界摸不着頭腦，事隔不夠一年，財團終於露出肥美的馬腳，放風要搞新巴城巴合併，原來是想在經濟不景的情況下，仍堅持想玩老掉了牙齒的壟斷遊戲。

對於新巴城巴的亂局，行政會議成員、運房局和運輸署責無旁貸，兩巴不斷強調很久無加價，是睜大眼說謊，這個世界沒有「焗賭」，難道財團當天斥資32億時沒有想過風險？更離譜的是，前後未及半年，已加價一次，半個月後再極速放風會再加價。

而現在也必須亡羊補牢，不能夠再任由新主予取予携，反競爭搞壟斷。試想想，一旦兩巴合併成真，帶來的壞處只會越來越多：為了開源而加價、整合班次或削班；裁員為了節流而裁員或削福利，在經濟困境下為基層員工百上加斤，絕對不符合現在內地政府所推崇的聚焦民生，讓市民為財技埋單。

略懂政治現實的，也該明白到妥協的藝術，新主肯定會拿出一盤爛賬，指去年撇除政府補貼全年稅前虧損高達8.13億元，客量方面同樣按年下跌約27%。但此時政府就應該退一步，進兩步。要是真的要批准新巴城巴合併，也該設下一些條款，如抽起20至30條港島非過海線，讓巴士公司重新競投，且需提供方案解決把一些路線投訴率高、經營不善的問題。

政府近年要推甚麼智慧城市，但卻無甚智慧，這時候正好研究如何把公共交通的數據一步步整合起來，提供更多利民服務。

大灣區國舅爺