【本報訊】港股連升兩日後回軟，昨日收市跌52點或0.18%，報29113點，穩守29000點大關之上。國企指數則跌7點或0.07%，報10848點；恒生科技指數收升51點或0.64%，報8123點。值得留意的是，連續11日持續淨流入港股的北水，昨日在港股通卻首次錄得逾8億元淨流出。

MSCI換馬 推高成交額

MSCI季檢收市後正式生效，在換馬效應下，收市競價時段錄約900億元成交，推高全日大市成交額至2,505.02億元，逾一個半月高。

當中周大福（1929）收市後納入MSCI指數，股價創新高，收報14.38元，升1.3%，成交額達25.77億元。而遭剔出MSCI指數的ASM太平洋（522）及電盈（008）則未受影響，前者收報103.2元，升4.1%，後者亦升1.2%，收報4.27元。

至於新經濟股個別發展。有傳內地要求騰訊（700）成立金融控股公司，分拆金融相關業務，騰訊收市跌2%。而將於明日公佈季績的美團（3690）更一度挫5%，收市仍跌2.8%，是表現最差藍籌股。不過，小米（1810）公佈首季業績遠勝市場預期，獲多家大行調升目標，股價逆市升逾3%，是表現最好藍籌股。舜宇光學亦升2.5%，連升9個交易日。

醫藥股持續強勢，石藥（1093）創近兩年高，收報12元，升2%；藥明生物（2269）更見逾三個月高，收市升2.3%，收報121.2元。