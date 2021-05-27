32年前，八九六四發生，中共通緝了21名學生領袖。王丹、吾爾開希、柴玲及周鋒鎖，代表了他/她們這一代人，追求民主的訴求。每年如果在美加東岸停留，我會到多倫多母校，和多倫多大學Rotman School商學院學生，特別是內地去讀商科的學生，了解他們是否知道六四事件的「存在」。說得白一點，內地學生，甚至大部份內地人，除了唔care，也「樂意」接受謊言社會，極權統治。

天安門悲劇的發生，到32年後內地人搵銀至上，就算犧牲了尊嚴及自由，也要死頂，這是中國管治模式。香港人則選擇1. 離開 2. 跪低 3. 保存實力。

說到內地人，他們當然也明白自由價更高，甚至「保管」中國護照即是上交自由，即自由旅行的權利也不是必然。我的黨員「半生熟」之交這樣想：錢留在中國並不是自己的錢。出入自由也不是必然，所以會變得好「馴服」。話雖如此，人禁自由，潛意識就是反抗。

銀行高端客戶不能倖免

把話題延伸。文章開始，我們談到八九六四的21名通緝犯，李祿排名第18，幾經艱辛，在90年代初，數年間在美國著名長春藤哥倫比亞大學完成了學士、 MBA及法學博士，在1997年開始了投資公司Himalaya Capital；已成為美國人的他，和股神畢菲特在2010年出席比亞迪汽車在深圳舉辦的活動，這是他流亡後，公開的第一次返回內地。

支聯會5.30遊行及六四集會，警方反對，香港早已失去集會自由。保安局長李家超是美國上屆特朗普政府財政部指損害香港自治的官員之一。最新的新聞，李利用保安局局長權力，去信花旗、滙豐等，指與黎智英交易可判監，因為黎勾結外國勢力云云。這是運用港版《國安法》的權力，確保香港「安全」。這應該是回歸後最高調的政治動作。

已故的鄧小平，希望香港有不同的聲音。已故的自由黨創黨主席李鵬飛、李柱銘及黎智英，捍衞了香港多年的民主及法治與自由，所謂的「外國勢力」，才會有信心來香港及投資。港版《國安法》現在燒到銀行高端客戶那裏，香港超級富豪，現在會好擔心：隨時在香港，人財兩空。

錢志健

資深對沖基金經理

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