市場關注各國都開始計劃嚴厲監管比特幣交易，被譽為女股神、連登「契媽」Cathie Wood則大派定心丸，認為官員們無法使這個最大的加密貨幣消失。

中國對加密貨幣發出強硬的言論，歐美亦要求加強審查制度，這些都導致加密貨幣價格大跌，但Cathie Wood則認為，現時加密貨幣正在崛起，不可能將其關停。根據《彭博》報道，她在CoinDesk組織的Consensus 2021會議上表示，各國官員們會擔心錯過加密貨幣帶來的創新機會，相信假以時日，官員們將對待加密貨幣越來越友好。

最近市場亦關注中國遏制加密貨幣挖礦，在一定程度上是因為擔心其導致耗電量增加，引致非法採煤活動激增。億萬富翁馬斯克還提及比特幣的環境風險，並宣佈暫停比特幣作為購買Tesla汽車的支付工具，並研究可再生能源支援挖礦機。

Cathie Wood亦提及，對環保因素的關注可能會道致機構暫停購買比特幣，但她早前說過預期比特幣長期看升。比特幣現時報38,324.2美元，較上日跌2.47%。

另外，摩根大通行政總裁戴蒙表明對加密貨幣有疑慮，但不會阻止公司開拓相關業務，亦提醒加密貨幣投資者要小心。而他個人的建議則是遠離加密貨幣（stay away from it），但這不表示客戶不想要它，「這要視乎你如何營運，我不吸大麻，但如果吸大麻合法化，我不會阻止我的員工持有它」。

戴蒙亦表示，加密貨幣無法與法定貨幣或黃金比較，買家必須要小心，但他亦澄清所指的是加密貨幣，而不是區塊鏈或穩定貨幣。他亦透露，有很多客戶查詢能否投資加密貨幣，雖然他認為加密貨幣不安全，但他直言，「不論我個人對事物的看法如何，我都不會告訴人們如何使用他們的金錢」。

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