中國銳意打壓加密貨幣，官媒《新華社》今刊評論文章質疑，加密貨幣到底是金融創新？還是龐氏騙局？直言加密貨幣因槓桿極高，為金融系統帶來風險。

文章引述中國發展研究院執行院長郭傑的言論，批評比特幣實際應用場景非常有限，價格大幅飆升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭「鬱金香泡沫」相似，甚至直指比特幣是「龐氏騙局」，「追捧加密貨幣的機構擅長用晦澀難懂的科技術語，說服投資者相信這是革命性現象，創造市場盲目投資的羊群效應。」

《新華社》提到比特幣價格一年間猶如「過山車」一樣，一邊「造富」，一邊「割韭菜」，又指加密貨幣隱藏使用者身份，為非法活動提供便利，提醒投資者應謹慎選擇，而各國都正在研究監管方法。

早前《彭博》報道，中國不斷大力打擊Bitcoin挖礦，因礦場耗電量飆升，加重煤炭需求，有煤礦主重啟廢棄煤礦增產，最終導致多宗礦難。根據劍橋大學估計，截至今年4月，中國挖礦量佔全球約65%。

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