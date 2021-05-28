本欄一向的傳統，是每逢推介一隻股份，便會定期追蹤，絕少講完便算。有讀者可能覺得講來講去都是那幾隻股票，很悶，但投資並非娛樂，目的是賺錢，如果只為新鮮感，建議大家多睇娛樂版，看Mirror姜濤等年輕人叫人更賞心悅目，何必浪費時間看廢老財演胡扯？

事實上，不少基金經理都會承認，幾個人的團隊進行股票投資，能夠熟悉地、有信心大手投資的股票，不會超過二三十隻，所以對個人投資者而言，在利用投資組合進行分散投資時，股票的數目也大概是十來隻而已。當然，投資者會不時調整各股份的比例，例如去年下半年看見再膨脹交易（Reflation Trade）概念股非常抵買，王弼就建議大手增持石油股，而增持哪一隻石油股，也有不少考慮，例如埃克森美孚（XOM），就因為它是龍頭，穩穩陣陣；西方石油（OXY）是博它的不良資產火鳳凰復活，博股價倍數上升；Suncor（SU）則有加拿大油砂概念，三者各有獨特之處。

最近，王弼也進行了一些投資組合的調整，例如幾年前貪高息購入的煙草股如Philip Morris（PM），期內年息長期徘徊在7厘水平，股息高企的原因，是市場不看好其盈利增長，甚至有減派息的危機，所以股價有兩三年非常呆滯，去年股災更跌至56.01美元低位，股息率升至8.3厘，但一年多後的今天，股價見98.6美元，股息率跌至4.8厘，再考慮煙草股久不久便給政府打壓的風險，Sell Weekly ATM Covered Call 減持套現屬合理策略。

至於本欄早時推介的金礦股ETF GDX，雖然一段時間沒提起，但並沒有沽貨投降，而是投資股票實在需要一點耐性。今年第一季金價持續疲弱，GDX的表現自然也好不到那裡。但只要細讀金礦股的經營數據，就算第一季金價相對疲弱，季內GDX成份股的每盎斯黃金未經調整利潤達726美元，是歷來第四高，股價卻被無情拋售，由去年中的45美元下跌到本年二月底的31美元樓下，明顯不合理，本欄就曾在去年十二月四日預測GDX見底，當時處於33美元，該預測在時間上確是早了一些。無論如何，第二季黃金價格明顯上升，目前GDX已回勇至40美元水平，在弱美元和比特幣被政府打壓的大前提下，下半年有機會衝破45.59美元的52周高位。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

http://fb.com/buytillsuspension

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