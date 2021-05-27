【本報訊】恒大（3333）去年踩中內地三道債務紅線，至今未能甩身。內媒報道，中國銀保監會正調查恒大與其債券持有人盛京銀行（2066）之間逾1,000億元人民幣的交易。翻查股權架構，恒大正是盛京單一最大股東，盛京若持恒大債券屬關連交易；同時不少香港股壇猛人也是盛京股東，包括已故富豪鄭裕彤家族、孫粗洪、張松橋和莊友堅太太羅琪茵。

財新傳媒旗下《我聞》平台報道，盛京持有大量由恒大發行的債券，通過直接或間接渠道向恒大「輸血」，惟未有提及消息來源，銀保監正對恒大和盛京交易進行調查。恒大、盛京銀行和中國銀保監會皆未就報道作出回應。恒大昨日跌2.5%至12.58元，盛京銀行則升0.6%至6.92元。

恒大早在2016年2月認購盛京銀行3.24億股H股，涉資約39億元，持股比例達5.59%；同年再與5名內資股股東簽訂協議，以總代價近100.2億元人民幣收購內資股，令其持股增至27.24%。至2019年底，應大陸政府向盛京銀行發出的要求，恒大提高對盛京銀行的持股，據盛京銀行2020年年報，恒大持盛京內資股49.59%，以佔整體已發行股數計則為36.4%。

恒大「三道紅線」仍未達標

截至去年底，恒大信用情況改善，但仍然違反所有降低債務水平的監管指標，即所謂的三道紅線，公司計劃要於未來兩年內減少其大約一半的負債。另一邊廂，據《證券時報》本月中報道，盛京銀行因涉及房地產領域的貸款有違規，被銀保監罰款400萬元人民幣，為近期內銀因同類問題被罰款最多的一間。

盛京銀行的其他股東亦惹人注目，例如「重慶李嘉誠」、中渝置地（1224）主席張松橋持3.69%股權、鄭氏家族旗下周大福代理人持股2.04%、「仙股大王」孫粗洪持股4.78%、維他奶後人羅琪茵持4.67%。「鋤DEE會」核心成員劉鑾雄的華人置業（127）及華置執行董事陳凱韻（甘比），也曾持有盛京股權，惟經減持後，持股降至毋須再披露水平。

內地監管機構關注銀行向控股股東旗下公司貸款的情況，經典案例是明天系旗下包商銀行，一邊吸收公眾的存款，一邊向明天系旗下空殼公司進行違規貸款，涉資1,560億元人民幣，銀保監亦於2019年5月接管包商銀行。國開行副行長周學東去年撰文分析，包商銀行案例顯示即使銀行有較為完善的公司治理結構，但事實上控制權由大股東及內部人士把持，會形成行長「一言堂」的格局，黨委主要負責人也附庸於大股東，形成公司治理失靈的問題。