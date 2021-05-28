長實地產(1113)旗下將軍澳日出康城Sea to Sky，今日推出171伙現樓單位發售。市場消息指，項目今早開賣以來，暫售出約40伙。

近期獲批入伙紙的Sea to Sky，項目挾現樓方式開賣餘貨，過去周末日供VIP現樓參觀後，今日發售171伙，包括145伙屬3房單位，另有26伙屬4房單位，是批平均呎價18,760元。

是次單位仍享有19%折扣，入場單位1座35樓D室，實用面積702方呎，屬3房連套房，折實定價1,202.5萬元，平均呎價17,130元，據悉已獲買家購入。整項目總數1,422伙，累售1,251伙，發展商套現逾137億元，預計明年初落成。

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