特約報道│香港樓價長期高企兼回報低，不少投資者都放眼世界，物色海外其他國家的物業作投資。日本是其中一個熱門選擇，物業價格相對划算，而且趨勢平穩，風險較低。由於是日本是熱門的旅遊國家，做民宿不愁租客，回報穩定。大阪近日有準現樓項目，首期只需20萬港元起。

作為日本第二大城市，大阪近年勢頭比東京有過之而無不及，備受投資者看好。原因是大阪政府近年有不少大型項目，如夢洲人工島計劃，除了是2025年的世界博覽會的舉行的地點，更會有貨櫃碼頭、物流中心等設施，帶來更多工作機會。配套上亦會有多條鐵路接通，包括JR櫻島線與地下鐵中央線等。而且日本首個賭場渡假村，亦會落戶於夢洲人工島，在賭業發展下觀光旅遊將會更加興盛，推動當地經濟。

項目交通方便，距離動物園前車站僅1分鐘路程，是民宿核心地帶，而且靠近早前大阪華商會建議推動的中華街選址。當區有有天王寺動物園、通天閣等旅遊名勝，近期動物園新園區TEN-SHIBA i:na亦已經率先開幕。樓盤附近亦有許多餐廳食肆、超級市場和商店街，配套齊全。加上營業到凌晨5點的驚安之殿堂也只是7分鐘就去到，至啱遊客玩完一日再去採購。

項目單位為約270呎的傳統和式民宿，可容納2-4人居住，展銷會加推高層開揚單位連露台，高層單位將以招標形式發售。現購買包全屋傢俬電器，更每戶連獨立民宿牌照，以及每年租金回報6%，兩年合共12%。發展商送2星期免費入住旗下民宿住宅物業，展銷會買家更送iPad Air平板電腦，多重優惠。

此盤首期20萬港元起，樓價由211萬港元起，而且承造中國銀行按揭達50-60%。展銷會同場有日本投資講座，無論投資或想經營民宿放租，把握機會本週末到展銷會了解更多。

【日本物業展銷會】

日期：5月29-30日 星期六及日

時間：11am–7pm

投資講座︰3pm、5pm

地點：尖沙咀半島酒店6樓漢口廳

網上預約︰https://www.ty-dev.com/reg

查詢︰2111 1748 / 6381 1308(客戶服務部)

WhatsApp︰bit.ly/2KVlbo9

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