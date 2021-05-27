【本報訊】近期零售市道略為回暖，旺區地舖租金向上。招商永隆銀行旺角銀行中心巨型地舖，原開設連鎖零售店屈臣氏，該舖及後在去年11月因為疫情而停業一段時間，最新廸生創建（113）公佈，旗下萬旋作為租戶，以2.1626億元租用該地舖，租期六年，平均月租300萬元，比半年前市傳叫租230萬元貴三成，是市場近期較為大額的地舖租賃。

英皇戲院進駐時代廣場

廸生創建表示，旗下萬旋租用銀行中心廣場地下G01至03、06至19號舖，以及一樓17號舖，用以經營零售店，租金合共2.1626億元，租期六年，由今年8月25日至2027年8月24日，平均月租300萬元。該舖面積約5,000方呎，呎租約600元。土地註冊處資料顯示，舖位在2020年2月租予屈臣氏，當時月租250萬元，是次新租金較一年前升兩成。

此外，受疫情打擊的戲院業亦有新動向，英皇文化產業（491）宣佈旗下英皇戲院進駐銅鑼灣時代廣場，八年租金9,250萬元，平均月租約96萬元。

英皇電影副主席楊政龍表示，戲院有近900個座位，是銅鑼灣區面積最大及座位最多的戲院。集團斥資7,000萬元，拆卸舊戲院，並重新裝修及購置設備，將視乎交收、裝修、以及營業牌照的轉手情況，再決定開業時間。

楊政龍續稱，時戲院的營業牌照在臨時清盤官手上，希望盡快完成轉換手續，令公眾盡早享受全新觀賞體驗，目標可在今年聖誕節前營業。