口講無憑，不及真金白銀。香港前景到底如何，KOL末日悲觀分析姑妄聽之，更要留意的利益與香港密不可分的商界有何動作。兩星期前，就有一宗不顯眼的新聞：希慎（014）與華懋合資以近200億元奪得銅鑼灣商業地，比預期上限高出一截。

根據網上資料，該地段將會成為約100萬呎的商業空間，亦即地價為2萬元一呎。肯出此高價投地，部份原因當然與希慎本身有關。

到過銅鑼灣的都知道，利園區一帶都是希慎的物業，既有商場亦有辦公室，增加土地有其規模效應，例如有部份物業需要翻新重建，就更容易將租客安置到區內其他單位。由同一集團發展一區，減少協調難度，改善區內基建亦較方便，有利增加人流。利益在前，發展商願意付出「溢價」投地，有其道理。

「溢價」以外，反映的又是甚麼？經過一場社會運動，加上港區國安法壓頂，香港樓價依然高企，寫字樓租金在世界仍名列前茅，除了供應滯後的永恒問題，亦證明了香港還有一定「剩餘價值」。歸根究底，內地市場依然封閉，甚至變得比以往更封閉，香港仍是一個相對自由、資金可以容易進出的金融中心，無論是企業集資，還是法律服務，香港依然是內地經濟發展的一個窗口，商業用地仍然有價有市。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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