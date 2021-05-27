馬鞍山的是今期唯一有機會望到海景的居屋，不過這批海景單位，均設有30至40呎的減音露台，買家變相要多付約30萬元購買這個露台。

錦駿苑一共有2079伙，分5座發展，實用面積311呎至494呎，定價由189至387萬元，提供開放式至2房間隔，預計於2023年2月入伙。景觀上主要分為兩類，一類是向西及西北單位，有機會望到海景，另一類是向東南及東北單位，主要望山景。

向西及西北的單位包括是A、B座的1、2、9、及10室，C座的2至5室，以及D、E座的4至9室。當中C座以及D座的單位，雖然前面有部份景觀被區內的私樓曉峯灣畔、嵐岸、星濤灣以及海典軒遮擋，不過中高層的單位仍有機會可以由這些樓與樓之仍罅隙中，望到沙田海一帶海景。如果買家揀最高層單位，更有機會可以望穿前面私樓，看到較為開揚的海景。至於A及B座，前面的建築物是密度比較高的錦泰苑，所以基本上海景都會被這批居屋遮擋。

這批單位由於面向馬鞍山路，車來車往會有噪音問題，所以這批單位亦加建了面積大約30至40呎的減音露台，換言之買家要付多數十萬元去購買這些露台。

至於望山景主要都是1房戶型，包括是A及B座的3至8室、C座的6至11室，以及D及E座的1至3及10至11室。這批單位主要望向馬鞍山郊野公園景觀，雖然綠油油一片，算是相當怡人，不過買家都要留意，這裡都有不少山墳，而且距離亦比較近，不是每個人接受到。

在交通配套上，錦駿苑鄰近馬鐵大水坑站，步行只須要大約5分鐘，亦可以受惠將來沙中綫落成後於大圍站轉車出入港島，比較方便上班一族。不過買家亦要留意，錦駿苑地盤程長條形，由最近港鐵站的一端，即是A座，步行至最遠的E座，都要行大約5分鐘。所以如果購買E座的住戶，距離港鐵站較遠，至少要步行約10分鐘。

屋苑附近亦都商場，包括是We Go Mall以及錦泰苑的商場，但想要大型商場就要去到馬鞍山市中心或者沙田第一城才有。

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