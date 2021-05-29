疫情已持續一年有多，筆者記得往年安坐友人家中看著電視中的直播，約翰遜將整個封城的安排娓娓道來，時間飛逝，整個世界已被疫症打亂了正常秩序足足一年多，到底這場世紀大瘟疫對倫敦這個國際大都會的房地產市場有何影響？

這篇文章會先從房屋買賣的角度岀發。

所有商品買賣市場都是建基於一條黃金經濟定律—供應與需求，要了解市場交易背後的原因，必須先明白疫情對房屋需求的影響。

疫情開始令大部分人在家工作(Work from home，WFH)，24小時留在家的日子令倫敦人突然醒覺公寓(Apartment)數百呎斗室空間實在不夠，開始留意別墅(House)，加上不用再親身到辦公室上班，地點不再是考慮因素列，很多人身體力行直接搬到距離倫敦60分鐘通勤時間的小鎮，在一片鳥語花香中尋求屬於他們的一片寧靜，閒時修理花園，掘池塘養魚，補屋頂，重捨回歸簡樸生活的快樂，跟據萊坊2020年度報告顯示郊野別墅的已接受Offer數量是五年來的新高，比平均上升了37%，另有資料顯示前倫敦人(London leavers)在英國各地總共買了73,950個物業，總共涉及276億英鎊。

適逢政府公佈印花稅假期，整個英國房地產市場上界乎於30萬至50萬英鎊（首置買家印花稅全免)的物業成交量大增，有部分為由父母幫忙上車的首次買家，至於價值介乎50萬至100萬錢鎊適合家庭的大宅，成交數量上升了26%。

跟據路透社本月初報道所指，新的簽證路線令大量香港人決定在倫敦投資，自上年七月開始，涉及香港買家的房產交易相比往年同期上升了144%，佔了市場交易量4%，可見受脫歐及肺炎肆虐下的英國在香港人心中仍然有投資或居住價值。

英倫生活札記

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