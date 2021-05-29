銀保監會副主席梁濤表示，在發達國家堅持低息政策的同時，近期近分新興經濟體宣佈加息，可能會引起全球金融資產重新定價，甚至造成資產泡沫破滅。

梁濤今日出席國際金融論壇（IFF）2021春季會議表示，西方發達國家史無前例的寬鬆措施，其手段工具突破傳統底線，推升金融市場泡沫和通脹預期，及推高全球債務規模。他認為，各國要協調金融監管，加強對跨境資金流動的監控，新興市場要防範熱錢大規模流動的風險。 談及全球經濟復甦面臨的挑戰，梁濤稱，國際金融市場波動頻繁，伴隨實體經濟復甦，市場通脹預期和發達經濟體的貨幣政策轉向預期升溫，金融市場波動加大，脆弱性有所上升。

他指，中國的地方政府隱性債務風險已基本控制，房地產金融泡沫化的風險亦在控制之內。此外中國金融槓桿率明顯下降，金融資產盲目擴張得到糾正，銀行業不良資產認定和處置大步推進，影子銀行已處理。

梁濤說，2018年以來，中國金融領域共推出50多項開放措施，大幅放寬金融業外資股比例的限制，拓寬中外金融市場的合作領域，共批准新設各類外資銀行保險機構100多家。此外，一批在財富管理、商業保險、信用評級等方面處於領先地位的國際專業機構，通過獨資、控股或參股等方式進入中國市場，外資機構投資中國金融市場的積極性顯著提高。

他建議，各國應深化抗疫合作，加強政策協調；聚焦「碳達峰碳中和」，推動可持續發展；加強金融監管合作，共同防範金融風險；踐行多邊主義，完善全球經濟治理。梁濤指，2020年底中國21家主要銀行綠色信貸餘額達11.6萬億元人民幣，信貸規模位居世界第一。

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