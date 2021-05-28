【本報訊】新盤市場靜待6月大盤開售，成交以貨尾為主。長實地產（1113）旗下將軍澳日出康城Sea to Sky，昨推出171伙現樓貨尾單位發售。市場消息指，全日售出64伙。

近期獲批入伙紙的Sea to Sky，項目挾現樓方式開賣餘貨，過去周末日供VIP現樓參觀後，昨日發售171伙，包括145伙三房單位，另有26伙四房單位，是批單位折實平均呎價18,760元。

是次單位仍享有19%折扣，入場單位1座35樓D室，實用面積702方呎，屬三房連套房間隔，折實定價1,202.5萬元，平均呎價17,130元，據悉已獲買家購入。整個項目總數1,422伙，累售1,251伙，發展商套現逾137億元，預計明年初落成。

萬科香港屯門上源，昨日以4,171萬元售出27號洋房，大宅面積2,707方呎，連1,014方呎花園及500方呎天台，呎價15,408元。

同區恒地（012）負責銷售的帝御．星濤，以467.69萬元沽2座UG層08室，面積290方呎一房戶，呎價16,127元。

海日灣三房呎售1.8萬

億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣，最新售出Court B1座17樓F室，實用面積788方呎，連1,209方呎平台，屬三房特色戶，成交價1,431.8萬元，呎價18,170元。

另外，一手成交紀錄冊顯示，來自新加坡的遠中集團發展的跑馬地桂芳街現樓項目Eight Kwai Fong Happy Valley，最新售出12樓F室，單位實用面積411方呎，一房間隔，成交價1,281.2萬元，呎價31,173元，為項目近三周以來再錄成交。