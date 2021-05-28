【本報訊】市場消息指，荃灣楊屋道118號，即樂悠居商場地舖A、B、C、D及1樓商舖及平台等，建築面積高達10,475方呎的巨舖，最新在市場以1.2億元沽售。目前A號舖租客為7-11、B號及C號舖則分別為中原及美聯租用、而D號舖連1樓則由611靈糧堂租用，涉及每月租金收入逾65萬元。

據悉該舖為鄧成波家族2019年以買公司形式，以1.08億元買入，原本叫價高達1.88億元，最新以1.2億元沽出，劈價幅度高達56.7%。

另外，市傳鄧成波家族亦以3,500萬元沽出九龍城福佬村道27號地下連閣樓，持貨兩年賬面已經蝕讓300萬元。

九龍城舖劈42%沽

市場消息指，九龍城福佬村道27號地下連閣樓，面積分別為1,200方呎及800方呎，由偉發圖書有限公司持有。據悉，鄧成波2019年以3,800萬元透過買公司形式買入地舖。單位原透過中原放售，叫價達6,000萬元，然而最新以3,500萬元即簽沽售，賬面已經蝕讓300萬元，亦較市值平15%，更較成交價勁劈41.7%。

消息指，物業以交吉形式易手，新買家為資深投資者，看好屯馬綫效應，待正式通車後，區內交通配套將更為完善，認為物業中長線投資潛力優厚，因此決定入市。

資料顯示，相關物業由偉發圖書有限公司持有，相關公司董事包括鄧成波及其幼子鄧耀昇。綜合兩宗交易，鄧成波家族一日內賣舖套現逾1.5億元。