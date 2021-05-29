政府總結了關於加密貨幣的諮詢，有意提高加密貨幣交易門檻，將一般散戶投資者排除於外，只容許專業投資者參加。這個課題很大，不是三言兩語講得完，我比較想講的是，專業投資者這個制度設計。

何謂專業投資者？專業投資者應該要對投資產品有詳盡的專業知識和經驗，正常人都是這樣理解的。現實卻不是這樣，證監會對專業投資者定義，不是取決於專業投資者本身的投資知識，而是在於專業投資者本身有幾多身家，只要你持有8,000,000以上流動資產，那麼你就是專業投資者了。

8,000,000流動資產這個概念有點特別，那些銀行或金融機構經常做統計，香港的千萬富翁數量其實唔少，但係持有8,000,000流動資產的人未必很多。說不定你有層樓，就已經持有8,000,000資產了，但流動資產並不包括物業，只包括現金、上市證券或債券等。

用8,000,000作為指標去釐定投資者的專業資格，也有一些哲學概念上的問題。這令人想起「聚沙成塔」的哲學比喻，假如我身家只有7,990,000 ，然後今個月老闆出糧，銀行戶口進帳一萬蚊，那麼我就突然由不專業的投資者，晉身成為專業的投資者了。這樣不是很奇怪的事嗎？難道我的「專業」只在於那一萬的差距？專業投資者資格的定義很多年都沒變，但香港經歷這麼多年的通脹，難道專業資格也會跟着一起受通脹影響嗎？in real terms, 怎麼專業資格會無故貶值了？

專業知識可以來自大學訓練，又或者專業訓練，例如你是會計師、律師或者公司秘書之類，但是以資產數量高低釐定專業資格本身就有很大問題。隨便一個不學無術的富二代凱子，戶口不難有8,000,000現金 ，難道他就有過人的專業知識嗎？

說到底，專業投資者資格只是一些compliance的擋箭牌。香港有一些投資項目，會排除非專業投資者，例如一些特別的基金，21張公司投資者，又或者是美國SPAC公司，不同證券公司為了滿足法規要求，都會自設一條護城河。證券的監管都是principle-based，換言之，監管機構從來唔會主動話俾你聽邊啲野做得，邊啲野唔做得，佢只會提出一個空泛嘅原則。但係當你出事嘅時候，呢一條空泛嘅原則就會成為左打死你嘅法律武器，好多金融從業員或者公司為咗避免自己無啦啦被虛無縹緲嘅法律武器打死，都會自己設定護城河，例如將認購資格拉高至專業投資者。當出事嘅時候，佢哋就可以幫自己開脫 - 「喂，講到明有風險，淨係比專業投資者玩，而家打死無怨，佢自己又係專業嘅，冇理由輸咗錢就賴人」

講咗咁耐，我淨係想講一個道理，專業投資者唔一定好專業，呢個制度嘅設計好多時都係為咗畫面好睇，監管滿意先至安排出嚟嘅大龍鳳。

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