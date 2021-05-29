Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，在曼徹斯特二手物業市場中，港人偏愛選擇面積較大的排屋和半獨立屋，但亦有投資者選擇購買近市中心的公寓單位，較多在曼城工作的單身人士和大學生會選擇租住公寓，故短期租務較暢旺。有港人買家用14.5萬英鎊（約159萬港元）購入位於曼徹斯特M15的兩房公寓單位，屋內間隔方正實用，有獨立廚房不怕油煙傳入客廳，浴室比一般公寓寬闊並設有浴缸，是受家庭住戶喜愛的選擇。賣家售出時有家庭租客正在租住，如每月租金為850英鎊（約9,350港元），預計租金回報有7%。

樓盤位於曼徹斯特市中心南邊的Hulme，步行約18分鐘到Deansgate，方便到市中心工作、購物或乘坐火車到其他地區。該區校網良好，15分鐘步程內可達2間Outstanding評級學校和4間Good評級學校，騎單車只需約5分鐘便可到達曼徹斯特大學。該區鄰近市中心，但物價水平較市中心低，故不少當地人會選擇居住，租務前景明朗。

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