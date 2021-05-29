自去年底開始，選擇移民到英國的人數迅速攀升，因此寵物移民的需求也變得愈來愈大。可是，寵物艙位的短缺卻對許多寵物主人的移民計劃造成甚大的影響。寵物主人李先生正是在一位難求的情況下的幸運兒。他是在今年（2021）3月底才抵達英國的，可以算是較為早期的個案，從他的個案中可見他的寵物有驚無險的移民過程以及他的心聲。筆者深信，他的心聲絕對能夠引起正在等候艙位的主人的共鳴。

本來李先生在開始計劃移民時是沒打算要帶同貓咪一起離開的，因為要移民的貓咪原是一隻流浪貓。在這五年裡，李先生每天都孜孜不倦地在同一個地方餵飼牠，卻因家庭方面的原因無法把牠帶回家。雖然李先生在一開始時並沒有打算要帶牠一起走，但由於他的一位朋友突然問他：「倘若你去了英國，誰來照顧貓咪呢？」這個問題令李先生想到雖然可能還是會有其他人幫忙餵養，不過，這是無法取替貓咪跟李先生五年以來所建立了的關係和感情。況且他將會獨自在英國生活，貓咪的陪伴也能成為他的一個精神支柱。他更說在他離開後，一旦貓咪出現任何狀況，他也有心無力，到時候只會後悔莫及。

當時李先生預算了花大概一萬港元便以為可以成功把貓咪帶走。網路上的確有許多的資訊和網友的分享，讓他覺得這不會是一件困難的事情。由於當時只不過是2020年11月，並沒意識到實際的情況比他所預期的困難得多，所以李先生到了今年1月才開始為貓咪辦理有關手續。

李先生一開始是自行聯絡「因航」（國泰航空）的，但得到的回覆不但是沒有寵物艙位（以下簡稱「位子」），而且更沒有航班時刻表。由於李先生原先已定了在3月底出發，所以他以為還有時間和希望可以取得一個位子，因為他在網路上看到不少人都只是花了一個多月就能辦好手續以及離港。但事實上，航空公司卻一直無法確認是否有位子，還向李先生說需要等到3月中旬才可以知道3月底的情況。李先生因此便焦急起來了，怎麼可能坐以待斃去等一個無法確定的東西呢！現在是移民而不是旅遊，很多事情都是需要提早準備好的，比如說當地寵物友善的民宿是比較不容易預訂的。這時李先生才恍然大悟，發現「因航」其實已經不再承運動物了。他當下十分焦慮，本以為自己已經提早作好準備，怎料到可能功虧一簣。後來在機緣巧合之下，他找到了我們，才清楚確定了「因航」已不再承運動物，只剩下英航僅餘的位子了。因此，他就把替貓咪搶位子的這個任務交託給我們了。

一路走來大家都是戰戰兢兢的，我們一直跟李先生保持聯絡，並適時更新有關進度。其後我們得知英航從3月開始更改訂位的方式，這更讓李先生每天都如坐針氈。一直呆待到3月中旬，還是沒有等到一個位子。他因此也已經作了最壞的打算，就是讓貓咪留港繼續流浪。然而，不知是幸運還是不幸，我們突然得知有已成功取得位子的寵物主人因為BNO簽證還沒獲核准，所以即便位子已經到手了，也迫不得已把它釋出給別的主人。正因如此，李先生便成為了一位像中了大獎的幸運兒。待位子以及他的BNO簽證獲確認後，我們便開始替他的貓咪辦理後續的事宜了。

然而，李先生的出發日期是3月30日，但貓咪的出發日子卻比他早了一天。那麼，李先生便無法親自去提領貓咪了，因為他入境後就必須馬上自我隔離。於是，我們得替李先生安排貓咪抵英後之一至兩天的住宿。貓咪被我們安排由當地專業的寵物移民代理公司照顧，待李先生隔天到達英國並且在家裡安頓好之後，便馬上把貓咪送到他府上。長途飛行對動物來說或多或少都總會有些心理和生理的影響。李先生的貓咪經歷過一趟長途旅程之後，顯然對新環境不大適應，出現水土不服的嘔吐狀況。在搜尋過網路上的資料後，李先生就自行訂購了益生菌（筆者建議，若可行的話，使用藥物或補給品前，還得先行諮詢獸醫師的建議），加上給貓咪補充水分，貓咪的問題便慢慢地得以改善。由於每隻貓咪的適應能力都不同，李先生根據自己的經驗，建議主人先準備好多款不同的飼料和罐頭等食物給要移民的寵物食用。

攜帶寵物入境他國，最重要的當然是要注意當地的法規。倘若主人沒有把握可以自己辦理好一切手續的話，便應委託一個可信賴的代理代辦，這是十分重要的。以李先生的個案為例，他的貓咪需要額外一到兩晚的照顧，因此李先生指出委託一個經驗豐富和負責任的代理來協助處理是非常重要的。幸運地我們跟李先生有緣相遇！

李先生表示來到英國之後，感覺非常良好。人們都願意互相幫助，這讓他感覺很舒服。而且也很禮讓，例如在過馬路時，車輛都會停下來讓行人先走。這給李先生感到非常被尊重。由於李先生喜歡下廚，他表示在英國的食材是既便宜又新鮮的，且款式又多。至於語言方面，他認為有基本的英文基礎其實已經足夠在英國生活了。他也覺得英國的空氣和天氣都比預期中好；他雖家住倫敦市區，但感覺上比香港的郊區還要好。在夏季時即便到了傍晚六、七點還是陽光普照的；雖然日夜溫差會比較大，一般來說，房子都是配有暖氣的，所以即便天氣冷一點也不是一個大問題。

李先生的經歷雖然惹人羨慕，卻也給予準備帶同毛小孩一起移民的寵物主人帶來了一點提醒。說到底，在安排寵物移民時，提早安排以給予自己緩衝空間，或找一個可靠的代理是十分重要的。筆者在此祝願大家在移民和攜帶寵物移民時，都能化險為夷，平安順利。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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